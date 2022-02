Vanessa Herzog fand in Peking ihr Lieblingseis

Am Sonntag beginnt für Österreichs Weltklasse-Eisschnellläuferin Olympia in Peking mit dem 500-Meter-Bewerb. Ein Abenteuer, an das sie vor zwei Monaten kaum mehr geglaubt hätte.

Nur wenige Olympiasportler sind allein nur wegen ihrer Anwesenheit bei den Spielen schon so glücklich wie Vanessa Herzog. Österreichs Weltklasse-Eisschnellläuferin hatte Peking wegen hartnäckiger Bandscheibenprobleme schon fast abgeschrieben. Nur bei dem für die Olympiaqualifikation notwendigen Weltcup in Salt Lake City (USA) ist sie diesen Winter angetreten. Der Rest der Zeit galt dem Gesundwerden und vorsichtigen Herantasten an eine Wettkampfform.

Am Sonntag (14.56 Uhr MEZ, live in ORF eins) steigt für sie der Auftakt über 500 Meter. In dieser Disziplin war sie 2019 Weltmeisterin. Diesmal sei alles möglich, sagt Ehemann und Trainer Thomas Herzog: "Die Top acht sind realistisch. Das Rennen ist spät (21.56 Uhr Ortszeit, Anm.), es muss dann einfach alles passen." Im Training habe Vanessa bereits wieder mit den Schnellsten mitgehalten.

Die 26-jährige Tirolerin geht nach der höchst komplizierten Vorbereitung gelassen in ihre dritten Olympischen Spiele: "Ich fühle mich hier viel wohler als bei meinen bisherigen Olympiaden", sagt sie. Das liegt am Mitfreuen mit Landsleuten ("Die Frau vom Wolfgang Kindl ist meine beste Freundin") und vor allem am Untergrund in der imposanten Nationalen Eisschnelllaufhalle: "Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Das Eis ist wunderschön, wie ein Spiegel", schwärmt sie. Vor allem aber weist es die Härte auf, die sie als kräftig gebaute Läuferin braucht. Thomas Herzog bekräftigt: "Hier ist bislang in jedem Rennen der olympische Rekord gefallen. Das Eis ist optimal für Vanessa, weil es die Substanz beibehält."

Im Training ist ein Fokus auf dem Start gelegen, weil Herzog wegen der Rückenschmerzen eine Schonhaltung entwickelt hatte. "Wieder schmerzfrei zu sein, ist cool", sagt Vanessa, die noch vor zwei Monaten fast bewegungsunfähig gewesen ist. Die Devise der Herzogs für Peking: "Wir nehmen das Ganze hier als Abenteuer.