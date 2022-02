Vor dem längsten Rennen sucht Lisa Hauser ihre Laufform

Platz zehn in der olympischen Mixed-Staffel war für Österreichs Biathlonteam kein Motivationsschub.



berichtet aus Zhangjiakou



Vor ziemlich genau einem Jahr ging Biathletin Lisa Hauser in überragender Form in die Weltmeisterschaft. In Pokljuka räumte sie drei Medaillen ab und krönte die Titelkämpfe mit Gold im Massenstart. Im Februar 2022 sucht die Tirolerin die Form von damals vergeblich. Am Montag (10 Uhr MEZ, live in ORF eins) steigt das 15-Kilometer-Einzelrennen bei den Olympischen Spielen in Peking, und Hauser zählt nicht unbedingt zu den großen Favoritinnen.

Die Ouvertüre am Samstag hat nicht dazu beitragen können, die Zuversicht bei der 28-Jährigen zu heben. In der Mixed-Staffel, die Österreich auf Platz zehn beendete, musste Hauser mit einer Strafrunde vorlieb nehmen. Das war auf dem von starken Windböen beeinträchtigten Stand von Zhangjiakou keine Schande. Aber ihre läuferische Performance bezeichnete sie nach dem Rennen, bei minus 15 Grad vor Kälte zitternd, als "Schock". 52 Sekunden riss sie allein auf der Loipe gegenüber Denise Hermann (GER), die Schnellste ihrer Gruppe, auf. Das ist weit weg von den Ansprüchen der aktuell Viertplatzierten im Gesamtweltcup. Schon bei den Weltcuprennen im Jänner hatte sie festgestellt, dass sie nicht auf dem Level vom Vorjahr unterwegs ist.

Lisa Hauser beschönigte nichts. "Ein denkbar schlechter Start. Jetzt heißt es gscheit erholen und am Montag besser machen." Das Rennen nimmt sie gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer und Anna Juppe in Angriff. Dunja Zdouc ist nach unklaren Covid-Tests mittlerweile verspätet in China eingetroffen, das Einzel kommt für die Kärnterin aber noch zu früh. Julia Schwaiger, die als Startläuferin im Mixed ebenfalls eine Strafrunde ausfasste, sagte: "Es ist gut, dass gleich wieder das nächste Rennen kommt. Ich muss es abhaken und kann nicht nur den Kopf in den Sand stecken."

Für alle wird es in jedem Fall eine große Herausforderung. Sowohl was das Laufen im schneidend kalten Gegenwind auf 1700 Metern Seehöhe angeht, als auch das Schießen. Norwegen-Star Tarjei Bö bezeichnete die windanfällige Anlage nach seinem Olympiasieg überhaupt als "nicht gemacht für Biathlon". Sogar das Siegerquartett sammelte gleich drei Strafrunden.

Auf die Sieger fehlten Österreich am Ende fast drei Minuten. Von einer Wiederholung der WM-Sensation von 2021 - Mixed-Silber in Pokljuka - war das ÖSV-Team weit entfernt. "Dass wir nicht die Goldfavoriten waren, ist klar", sagte Simon Eder. "Platz zehn ist aber weit hinter dem, was wir uns erhofft haben." Der Saalfeldner Routinier nahm sein Rennen mit vier Nachladern als "Durchputzer" für das eigene Einzel am Dienstag, zu groß war schon der Rückstand, den ihm die beiden Teamkolleginnen mitgegeben hatten. "Kein Vorwurf, aber wir haben am Anfang die Post verpasst."

Vergleichweise euphorisch gab sich Schlussläufer Felix Leitner: "Mit einem Nachlader gehöre ich heute zu den besten Schützen. Ich freue mich aufs nächste Rennen."