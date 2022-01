Wie die Zeit verfliegt: Als Schnabl, Innauer und Co. Skisprung-Olympiasieger wurden

Vier österreichische Skisprung-Legenden erinnern sich an ihren jeweils größten Karriereerfolg - und erzählen von vier durchaus unterschiedlichen Wegen zu olympischem Gold.

Sie kommen aus unterschiedlichen Sport-Epochen, doch in einem Punkt sind Karl Schnabl, Toni Innauer, Ernst Vettori und Thomas Morgenstern untrennbar miteinander verbunden: Alle vier sind Olympiasieger im Skispringen - die einzigen vier in der österreichischen Sportgeschichte, die Gold in einem Einzelbewerb gewinnen konnten. ÖSV-Sponsor Volksbank hat das Quartett im Hotel Oberforsthof in St. Johann im Pongau zusammengeführt. Bei einem Kamingespräch wurden Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt, während über dem lodernden Feuer die vier goldenen Olympiamedaillen im Scheinwerferlicht der TV-Kameras glänzten.Karl ...