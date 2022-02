Wieder ganz oben in der Medaillenwertung: Wie machen das die Norweger?

Wie schon 2018 gewinnen die Skandinavier die Medaillenwertung bei den Olympischen Winterspielen. Basis sind der Gemeinschaftsgedanke und der Fokus auf Spaß am Sport.

Jetzt sind es bereits 34 Stück geworden. Die Norweger sind anspruchsvoll, was die Medaillenbilanz bei Olympischen Winterspielen angeht. 39 Mal Edelmetall gab es vor vier Jahren in Pyeongchang. Am Freitag eroberte Biathlet Johannes Thingnes Bø die 15. Goldmedaille in Peking, womit Norwegen schon eine mehr hat als vor vier Jahren.

Mit etwas mehr als halb so vielen Einwohnern wie Österreich und weniger Teilnehmern (84 gegenüber 105) sammelte Norwegen doppelt so viele Medaillen. Wie machen sie das, und das ...