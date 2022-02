Wo Olympiasieger gemacht werden

Mit den Gewinnern freuen sich ihre früheren Schulen. Zwei Goldene von Peking 2022 waren einst gemeinsam in derselben Klasse und jubelten am selben Tag über Gold.

Auch Olympiasieger mussten einmal die Schulbank drücken. Der sportliche Erfolg kommt bei den meisten österreichischen Medaillengewinnern nicht von ungefähr: Sie haben Nachwuchsleistungssport-Schulen besucht, in denen auch auf ihre angehende Karriere auf Pisten oder in Eiskanälen Rücksicht genommen wurde. 15 derartige Bildungsinstitutionen sind Mitglieder des VÖN, des Verbands Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle. Zehn von ihnen stellen auch Olympiateilnehmer von Peking. Rund 70 Prozent der Sportlerinnen und Sportler in Nachwuchskadern besuchten die Modelle des VÖN.

"Es ist eine komplexe Aufgabe, sportliche Talente ...