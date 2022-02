Wolfgang Kindl jubelt über Olympiasilber im Rodeln

Die Krönung einer langen Karriere: Der 33-jährige Tiroler Wolfgang Kindl holte am Sonntag Österreichs dritte Medaille bei den Winterspielen in Peking.

Wenn es um Olympiamedaillen geht, sind Österreichs Rodler eine sichere Bank. Seit Markus Prock 1992 zu Silber raste, hat es zuverlässig bei allen Spielen Edelmetall im Eiskanal gegeben. Am Sonntag verlängerte Wolfgang Kindl die Serie. Im Yanqing Sliding Center fuhr der 33-Jährige bei seinen vierten Spielen endlich zur lang ersehnten Medaille. 0,160 Sekunden hinter Johannes Ludwig (GER) wurde er Zweiter.

"Es steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Diese Medaille war hart erkämpft", sagte ein überglücklicher Wolfgang Kindl mit der Silbernen um den Hals "Ich muss mich bei ganz vielen Leuten bedanken. Nach den schwierigen Jahren ist heuer alles aufgegangen."

Der Tiroler Europameister, der bereits im Training geglänzt hatte, legte die Basis schon am Samstag. Er fuhr nach Rang zwei zum Auftakt im zweiten Lauf Bestzeit, als Zweitem fehlten ihm nur 0,039 Sekunden auf Johannes Ludwig. Der deutsche Topfavorit markierte dann im dritten Lauf am Sonntag Bahnrekord. Kindl verlor nur wenig und blieb mit 0,113 Sekunden auf Tuchfühlung. Der Rest der Konkurrenz konnte bei diesem Gigantenduell nicht mithalten.

In Lauf vier war Kindl überragend unterwegs. Mit seinem schnellsten Lauf distanzierte er Bronzegewinner Dominik Fischnaller um insgesamt fast acht Zehntel. Nur Saisondominator "Hansi" Ludwig war nicht zu biegen, er eroberte Gold für die Deutschen nach dem Triumph von David Gleirscher 2018 wieder zurück.

Vier Anläufe zu Olympiamedaille

Drei Mal Neunter, diese platzierungsmäßige Präzision bei seinen ersten drei Olympiaauftritten hätte sich Wolfgang Kindl gerne erspart. Mit umso größerem Ehrgeiz startete er den vierten Anlauf. Aufgelegt war aber nicht, dass er im starken österreichischen Team überhaupt noch einmal eine Chance im Zeichen der fünf Ringe erhalten würde. Materialprobleme machten dem 1,66 Meter großen Innsbrucker immer wieder zu schaffen. Dazu kamen Bandscheibenprobleme. Drei Jahre ohne Weltcupsieg ließen ihn grübeln, erst im Olympiawinter kehrte er wieder in die Erfolgsspur zurück und gewann in Altenberg sowie im Sprint auf der Heimbahn von Igls, wo er 2017 Doppelweltmeister geworden war.

"Wer es von uns zu Olympia geschafft hat, wird um Medaillen mitfahren", war Kindl klar, dass er gute Leistungen brauchen würde. Die schaffte er mit der Rückkehr auf den Schlitten der vergangenen Saison. Bei der Olympiageneralprobe in Yanqing im Oktober war er noch gestürzt.

Fünf Wochen die Ehefrau nicht gesehen

Die ÖRV-Truppe unter Erfolgs-Sportchef René Friedl überlässt schon seit Jahren nichts dem Zufall. Akribische Planung wurde auch bei den Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Covid-19-Infektionen praktiziert. Getrennte Trainingsgruppen und strikte Isolation bei allen Reisen waren schon lange vor Peking selbstverständlich. Für Wolfgang Kindl umso mehr. Seine Frau ist im Gesundheitswesen tätig. Er sagt: "Wenn ich von den Olympischen Spielen heimkomme, werde ich meine Frau fünf Wochen lang nicht gesehen haben. Das war nicht angenehm, aber wir wollten für unser großes Ziel kein Risiko eingehen."

Während Kindl jubelte, haderten David und Nico Gleirscher mit ihren Olympiaauftritten. Titelverteidiger David legte nach Zwischenrang acht gleich zwei Stürze hin, Nico verpatzte schon den ersten Tag komplett.

ÖRV-Präsident Markus Prock sagte: "Es freut mich total. Wolfi hat harte Jahre gehabt, heuer hat er alles in die Waagschale geworfen. Wir haben hohe Erwartungen gehabt als fixer Medaillenfavorit. Es wird gut gearbeitet im Verband, die Stimmung ist gut bei Trainern und Athleten. Das macht es aus. Das war ein idealer Auftakt, der Druck fällt für die anderen weg." Am Montag und Dienstag sind die Damen an der Reihe, wo Madeleine Egle, Hannah Prock und Lisa Schulte für Österreich am Start stehen. Die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller bzw. Yannick Müller/Armin Frauscher folgen am Mittwoch, die Teamstaffel am Donnerstag.