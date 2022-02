Zweite Olympia-Woche steht vor der Tür: In diesen Bewerben hat Österreich Chancen auf Medaillen

Bereits 14 Mal durften Österreichs Wintersportler bei den Olympischen Spielen über Edelmetall jubeln. Dass Österreich am Ende der Spiele über 20 Medaillen am Konto haben könnte, ist keine Utopie. Denn in der zweiten Olympia-Woche gibt es für die heimischen Athleten noch in vielen Bewerben die Möglichkeit, Medaillen zu gewinnen. Die SN liefern einen Überblick.

SN/GEPA pictures Matthias Mayer konnte sich in der ersten Olympia-Woche gleich über zwei Medaillen freuen.

Samstag, 12. Februar Schon in der Nacht auf Samstag könnte es die nächste Medaille für Österreich geben. Ab 3 Uhr kämpfen Österreichs Cross-Snowboarder im Mixed-Team um Edelmetall. Für Österreich stehen Pia Zerkhold und der frischgebackene Olympiasieger Alessandro Hämmerle am Start.

Um 10 Uhr starten auch die Herren im Biathlon in den Sprint über zehn Kilometer. Die österreichischen Athleten rund um den Salzburger Simon Eder haben höchstens Außenseiterchancen auf eine Medaille.

Besser stehen die Chancen auf weiteres Edelmetall für Österreich im Skispringen. Ab 12 Uhr geht in Zhangjiakou der Bewerb auf der Großschanze in Szene (hier im Liveticker). Neben Manuel Fettner, der auf Normalschanze Silber gewann, kämpfen drei Salzburger Springer um eine Medaille: Stefan Kraft hat als Vierter in der Qualifikation die besten Chancen auf einen Spitzenplatz, aber auch Jan Hörl und Daniel Huber lauern auf ihre Chance.

Am frühen Nachmittag (13.20 Uhr) finden die beiden finalen Bewerbe im Skeleton statt. Eine Medaille scheint für Janine Flock aber außer Reichweite zu sein. Die 32-jährige Tirolerin hat bereits 0,79 Sekunden Rückstand auf Bronze. SN/AP Der Salzburger Skispringer Stefan Kraft will eine Olympia-Medaille. Sonntag, 13. Februar Auch am Sonntag hat Österreich in mehreren Bewerben die Chance auf Edelmetall. Ab 3.15 Uhr kämpfen Österreichs Herren im Riesenslalom um den Sprung aufs Olympia-Podest (hier im Liveticker). Manuel Feller aus Tirol ist dabei das heißeste ÖSV-Eisen, aber auch der Salzburger Stefan Brennsteiner hat Außenseiterchancen. Der zweite Durchgang in Peking startet um 6.45 Uhr.

Biathletin Lisa Hauser will nach dem undankbaren vierten Rang im Sprint am Freitag die gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag ab 10 Uhr nutzen. Bei einem perfekten Rennen ist Edelmetall sehr wahrscheinlich. Die Salzburgerinnen Katharina Innerhofer und Julia Schwaiger haben keine Chance auf Spitzenplätze. Bei den Herren (Start 11.45 Uhr) wäre eine Medaille eine Sensation.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog startet mit dem Bewerb über 500 Meter in ihr Olympia-Abenteuer. Die Weltmeisterin von 2019 hat zwar eine langwierige Verletzung hinter sich, besitzt aber ohne Zweifel die Klasse für eine Medaille. SN/APA/EXPA/JFK Biathletin Lisa Hauser hat in der Verfolgung gute Chancen auf Edelmetall. Montag, 14. Februar Berechtigte Chancen auf Edelmetall dürfen sich am Montag die Skispringer im Teambewerb ausrechnen (hier im Liveticker). Stefan Kraft, Jan Hörl, Daniel Huber und Manuel Fettner gehören auf der Großschanze zum engsten Favoritenkreis.

Außenseiterchancen auf eine Medaille hat Österreich im Zweierbob der Herren. Der Tiroler Benjamin Maier schaffte mit seinem Salzburger Anschieber Markus Sammer in dieser Weltcupsaison bereits den Sprung auf das Podest. Am Montag finden die ersten beiden von vier Läufen statt (13.05 Uhr). SN/AP Österreichs Skispringer (im Bild Daniel Huber) zählen im Teambewerb zu den Favoriten. Dienstag, 15. Februar Schon um 2.30 Uhr tritt der Salzburger Matej Svancer im Slopestyle an. Trotz der Enttäuschung im Big-Air-Bewerb ist dem Ausnahmetalent eine Medaille zuzutrauen, wenngleich der Kreis der Anwärter sehr groß ist.

Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag (2.30 Uhr) steht der Big-Air-Bewerb der Snowboard-Damen auf dem Programm. Bei den Spielen 2018 holte Anna Gasser die Goldmedaille in diesem Bewerb. Auch in Peking ist die mittlerweile 30-jährige Kärntnerin wieder am Start.

Mirjam Puchner aus St. Johann greift am Dienstag nach ihrer zweiten Medaille in Peking. Um 4 Uhr startet die Olympia-Abfahrt der Frauen. Auch mit den anderen ÖSV-Athletinnen ist zu rechnen.

Keine Überraschung wäre eine weitere Medaille beim Bewerb auf der Großschanze in der nordischen Kombination. Johannes Lamparter und Lukas Greiderer, der Bronze beim Bewerb auf der Normalschanze holte, sind heiße Anwärter auf Edelmetall. Das Springen findet um 9 Uhr statt, die Entscheidung im Langlaufen fällt ab 12 Uhr.

Um 13.15 Uhr startet der Zweierbob mit Benjamin Maier und Markus Sammer in die letzten beiden Läufe im Eiskanal. SN/GEPA pictures Holt die Salzburgerin Mirjam Puchner auch in der Abfahrt Edelmetall? Mittwoch, 16. Februar Die starke Slalom-Mannschaft des ÖSV ist ab 3.15 Uhr auf der Jagd nach Edelmetall. Der zweite Durchgang für Marco Schwarz, Manuel Feller, Johannes Strolz und Michael Matt beginnt um 6.45 Uhr (hier im Liveticker). Der Slalom ist am Mittwoch auch die einzige Chance, die Medaillensammlung zu erweitern. SN/GEPA pictures Marco Schwarz greift im Slalom an Donnerstag, 17. Februar Die alpine Kombination ist für die Ski-Damen der letzte Einzelbewerb in Peking. Die Abfahrt startet um 3.30 Uhr, die Entscheidung im Slalom fällt ab 6.45 Uhr (hier im Liveticker). Die besten Chancen auf eine Medaille hat aus österreichischer Sicht Ramona Siebenhofer. Die Konkurrenz ist allerdings groß.

Die nordischen Kombinierer absolvieren um 9 Uhr das Springen im Teambewerb. Ab 12 Uhr geht es in die Entscheidung in der Loipe über vier mal fünf Kilometer. Eine Medaille ist für das starke österreichische Herren-Team absolut möglich.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog kämpft ab 9.30 Uhr um eine Medaille im Bewerb über 1000 Meter. Bei der WM 2019 holte Herzog über diese Distanz Silber.

Eine Sensation wäre eine Medaille für die Damen im Skicross. Der Bewerb startet um 7 Uhr. SN/gepa Johannes Lamparter hofft in der nordischen Kombination auf Edelmetall. Freitag, 18. Februar Im Biathlon steht der Massenstart der Herren auf dem Programm (10 Uhr). Der Salzburger Eiskunstläufer Severin Kiefer startet mit seiner Partnerin Miriam Ziegler um 11.38 Uhr in das Kurzprogramm im Paarlauf. Um 7.45 Uhr starten die Herren mit dem Salzburger Adam Kappacher im Skicross. In allen drei Bewerben ist eine Medaille unter normalen Umständen außer Reichweite. SN/GEPA pictures Für den Salzburger Biathleten Simon Eder wäre eine Medaille eine Sensation. Samstag, 19. Februar In der Nacht auf Samstag steht als Abschluss für die alpinen Skifahrer der Teambewerb ab 4 Uhr auf dem Programm. Das österreichische Team hofft naturgemäß auf eine Medaille.

Schon davor starten um 2.30 Uhr die ersten beiden Durchgänge im Viererbob. Eine Medaille ist in Reichweite.

Um 10 Uhr startet Österreichs Hoffnung Lisa Hauser in den Massenstart im Biathlon. 2021 kürte sich Hauser im Massenstart zur Weltmeisterin.

Ebenfalls ein Massenstart erwartet Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ab 8.45 Uhr. Eine Medaille ist nicht zu erwarten.

Für das Eislauf-Paar Ziegler/Kiefer steht die Kür (12.08 Uhr) auf dem Programm. SN/GEPA pictures Katharina Liensberger kann im Teambewerb noch eine weitere Medaille holen. Sonntag, 20. Februar Am finalen Olympia-Tag geht es im Viererbob ab 2.30 Uhr in den beiden letzten Durchgängen um Medaillen.

Teresa Stadlober aus Salzurg kämpft zum Olympia-Abschluss im 30 Kilometer Massenstart im Langlauf noch einmal um eine Spitzenplatzierung (7.30 Uhr). SN/AFP Teresa Stadlober aus Salzburg sicherte sich im Langlauf bereits eine Medaille.