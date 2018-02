45-jähriger Kasai kündigte Teilnahme an Spielen 2022 an

Skisprung-Methusalem Noriaki Kasai hat seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking versprochen. "Ich werde es nicht nur versuchen, ich werde definitiv dabei sein!", kündigte der 45-jährige Japaner laut einem Bericht von Yahoo Sports! an. Das große Ziel Kasais, der in der chinesischen Hauptstadt seine neunten Winterspiele absolvieren würde, ist weiter olympisches Gold.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Kasai sprang bereits bei seinen achten Winterspielen