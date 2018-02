Abfahrtshoffnung Mayer: Mit dem Gefühl von Sotschi und dem Wissen von heute

Olympiasieger Matthias Mayer gilt auch in der sonntägigen Olympia-Abfahrt als ein Favorit. Er selbst hat eine eigene Sichtweise auf seine historische Chance von Doppelgold.

Dass Matthias Mayer Abfahrts-Olympiasieger ist, daran wird er in diesen Tagen oft erinnert. "Bevor ich den Zielraum verlasse, muss ich hier täglich noch ein Dutzend Interviews dazu geben", sagt er. "Das ist im Weltcup natürlich nicht so." Doch wer den in sich ruhenden Kärntner kennt, der weiß, dass ihn das nicht stört. "Warum denn auch? Das ist ja nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste", sagt er, "und verdrängen will ich Sotschi logischerweise auch nicht."

Sotschi 2014, das waren die Spiele, die aus dem Talent Mayer die Branchengröße gemacht haben. Das umzusetzen, das fiel ihm in den folgenden Jahren schwer, weil ihn erst eine Rückenverletzung und dann ein böser Sturz in Gröden behindert haben. So ist er eigentlich erst jetzt, vier Jahre nach seinem Triumph, wieder dort, wo er damals war. Er selbst findet einen recht pointierten Vergleich zwischen dem Matthias Mayer des Jahres 2014 und dem heutigen Skifahrer. "Damals habe ich die Dinge so gemacht, weil ich gespürt habe, dass das richtig war. Heute mache ich Dinge so, weil ich weiß, dass es so richtig ist." Ideal wäre für ihn die Mischung daraus. "Das Gefühl von damals und das Wissen von heute."

Doch dass ihm die Erinnerung an die Tage von Sotschi in der sonntägigen Olympia-Abfahrt von Jeongseon (3 Uhr MEZ) nicht hilft, das weiß auch er. "Kaufen kann ich mir von meiner Goldenen am Start nichts", sagt er lachend. Dafür könnte er etwas Historisches schaffen: Als erster Abfahrer in der Geschichte überhaupt könnte er seinen Olympiatitel direkt wiederholen.

Redet man mit Trainern, Serviceleuten und Insidern, dann gibt es kaum jemanden, der das für ausgeschlossen hält. In der Analyse der Streckenabschnitte fällt auf, dass Mayer in verschiedenen Abschnitten schnell war, im Rest offenbar geblufft hat. Indirekt gibt er das selbst zu: "Ich habe in zwei Passagen etwas versucht und das hat gut funktioniert", sagt Mayer, der sich offenbar mit dem Thema Titelverteidigung selbst schon beschäftigt hat. "Natürlich überlegt man es sich, wie es wäre, wenn man das als erster Abfahrer schafft."

Zunächst aber einmal muss Mayer wie seine Mitstreiter Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr und Max Franz hoffen, dass die ohnedies nicht allzu selektive Abfahrt (Fahrzeit geschätzte 1:38 Minuten) zumindest von ganz oben gestartet wird. Das verkürzte Training am Freitag, das Christof Innerhofer vorn sah, dauerte rund 1:18 Minuten. "Das ist natürlich extrem kurz für eine Olympia-Abfahrt, das will niemand", sagt Mayer, er selbst am wenigsten. Denn ihm liegen eigentlich die ganz schwierigen Abfahrten, wie sie Sotschi zu bieten hatte, mehr. Aber: Er gilt als jener österreichische Abfahrer, der mit den hier vorhandenen lang gezogenen Kurven am besten zurechtkommt.

(SN)