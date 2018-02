"All In" mit Folgen - Bronze und Ausschlafen für Gallhuber

"All In" mit Folgen! Katharina Gallhuber hat von ihrer furiosen Aufholjagd zu Bronze im Olympia-Slalom von Yongpyong gleich mehrfach profitiert. In erster Linie durch die Medaille. Sie durfte am nächsten Tag aber auch ausschlafen, weil man sie spontan auch für den Teambewerb nächste Woche nominierte. "Es ist alles wie ein Film. Einfach ein Traum", sagte Gallhuber am Abend.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Eine Medaille hat Gallhuber schon in der Tasche