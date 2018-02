Wegen Schlechtwetters soll bei Olympia in Korea die alpine Damen-Kombination von Freitag auf Donnerstag vorgezogen werden. Das wurde am Montag bei der Mannschaftsführersitzung der Damenrennen in Jeongseon bekannt. Da an diesem Tag auch der Herrenslalom in Yongpyong stattfindet, müssen die neuen Startzeiten noch geklärt werden.

(APA)