Alpinski-Rennsportleiter Puelacher hofft auf Teammedaille

Vier Medaillen bei den Olympischen Spielen in Südkorea hätte Andreas Puelacher "vorher sofort unterschrieben". Dementsprechend "sehr zufrieden mit den Athleten" wird der Alpinski-Rennsportleiter der Herren nach dem Teambewerb aus Südkorea abreisen. Olympiasieger wurden Marcel Hirscher in Riesentorlauf und Kombination, Matthias Mayer im Super-G, zudem gab es Slalom-Bronze für Michael Matt.

Bei Olympischen Spiele müsse man immer auch erst eine Medaille machen, sagte Puelacher. "Viele wollen genau das Gleiche an dem einen Tag erreichen, eine Medaille. Wir wissen, was Olympia in der Öffentlichkeit für einen hohen Stellenwert hat. Einige waren sehr unter Druck wie der Marcel, der musste fast Gold machen."

Man habe in der Vorbereitung vieles richtig gemacht, stellte Puelacher im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur fest. "Großes Lob daher auch an das Trainer- und Betreuerteam. Und die Athleten sind hier immer ruhig geblieben und haben ihre Leistung abrufen können." Bis auf die Abfahrt, wo man mit den Startnummern wegen des aufkommenden Windes wie viele andere Rennläufer chancenlos war, hat es in allen Disziplinen mit Edelmetall geklappt.

"Für einen Cheftrainer ist es immer gut, wenn mehrere verschiedene Athleten Medaillen holen. Wenn einer alles holt, ist er der Superstar, aber man braucht ja auch ein kompaktes Team." Deshalb wünscht er sich im anschließenden gemischten erstmals bei Olympia ausgetragen Teambewerb (in der Nacht auf Samstag/MEZ) auch noch eine Medaille. "Das wäre der Lohn der harten Arbeit. Zusammen mit den Damen treten wir als Team auf und fahren als Team um eine Medaille. Ich hoffe, das gelingt uns."

Bemerkbar machte sich die Teamarbeit auch für den Slalom, wo die speziellen Schneebedingungen auch größten Einsatz der Ski-Techniker und der Innovationsabteilung des Österreichischen Skiverbandes verlangten. "Da haben wir einen brutalen Aufwand betrieben, die Abstimmung war sehr schwierig. Mit ein bisserl Glück ist uns eine Medaille gelungen. Bronze war hart umkämpft", sagte Puelacher, der darauf hinwies, dass viele Mannschaften beim Set-up-Probleme hatten.

Mit gemischten Gefühlen sah er den Ausgang des Riesentorlaufs. "So schön die Goldmedaille von Marcel ist, so bitter ist die Verletzung von Stefan Brennsteiner. Er ist ja gerade erst nach einem Kreuzbandriss zurückgekommen. Er war hier auf dem Weg zu einer eventuellen Medaille, es hat nicht viel gefehlt und dann ist er so aus dem Rennen gerissen worden." Auch Manuel Feller schied nach starker Fahrt aus, erlitt ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule und eine Prellung der linken Schulter. Für den Slalom wurde er fit.

"Da haben die Physiotherapeuten wie schon bei Matthias Mayer ganz saubere Arbeit geleistet", sagte Puelacher, der sich über gruppenübergreifendes, funktionierendes Teamwork sehr freute. Mayer zog sich bei seinem Sturz nach Einfädler im Kombi-Slalom einen starken Bluterguss zu, als er auf das Gesäß knallte. Er wurde fit therapiert und raste im Super-G zu Gold. "Mothl hat alles riskiert und alles richtig gemacht an diesem Tag", wusste Puelacher.

Lob gab es auch für das Österreichische Olympische Komitee für eine Top-Organisation, insgesamt freute man sich auch über gute Unterkünfte und kurze Wege.

(APA)