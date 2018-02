"Armee der Schönheiten" peppte Damen-RTL auf

Eine halb leere Zuschauertribüne prägte am Donnerstag den Zielraum beim Olympia-Riesentorlauf der Damen in Yongpyong. Stimmung machte nur die "Armee der Schönheiten". Diese 229-köpfige Cheerleader-Gruppe aus Nordkorea sorgt bei den Spielen in Südkorea für Aufsehen.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Total synchron feuern die Cheerleader ihre Idole an