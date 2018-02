Auf Ski und Board bei Spielen, Ledecka schreibt Geschichte

Mit Platz 23 im Riesentorlauf ist Ester Ledecka in die Winterspiele 2018 gestartet. Die Tschechin nimmt auch den Super-G am Samstag in Angriff, wendet sich danach aber ihrer wahren Mission zu. Ledecka startet bekanntlich im Ski und im Snowboard und will am vorletzten Olympiatag Gold im Parallel-Riesentorlauf der Raceboarder holen.

Denn auf dem Schnee-Brett ist sie mehrfache Weltmeisterin und Weltcupsiegerin und damit Samstag in einer Woche Top-Favoritin. Sie hat allein diese Saison schon fünf Riesentorläufe gewonnen. Darunter auch jenen in Lackenhof in Österreich.

Mit ihrem Start am Donnerstag in Yongpyong schrieb Ledecka nochmals Geschichte. Im Vorjahr startete die Snowboarderin in St. Moritz erstmals auch bei einer Alpinski-WM - und das gleich in vier Bewerben. Auch eine Olympiastarterin im Alpinski und Snowboard hatte es bisher noch nicht gegeben, 2014 war Ledecka in Sotschi nur am Board dabei gewesen.

Die ganze Familie Ledeckas ist in Tschechien berühmt. Großvater Jan Klapac spielte in der Eishockey-Nationalmannschaft, holte zwei Olympia-Medaillen. Mama Zuzana war Eiskunstläuferin, Papa Jan Ledecky ist ein bekannter Musiker. Das ungewöhnliche Unternehmen, in zwei unterschiedlichen Schneesportarten auf höchstem Level anzutreten, hat Ledecka schnell erklärt. "Ich wollte das schon als kleines Kind. Ich liebe beides, also mache ich beides."

Mittlerweile staunt die Fachwelt nur noch. Denn die 22-Jährige vom Armee-Sportclub Dukla Liberec dominiert seit Jahren die Alpinszene im Snowboard, macht mittlerweile aber auch im Ski-Weltcup gute Figur. In Lake Louise fuhr sie wie schon früher einmal in Zauchensee Abfahrts-Bestzeit holte als Siebente ihr bisher bestes Karriere-Ergebnis. Längst ist sie eine Marke, "STR" klebt auch auf allen Serviceautos ihres Teams.

Bei Olympia muss die Pragerin auf die Abfahrt schweren Herzens wohl verzichten, findet diese doch einen Tag vor der Qualifikation der PGS-Boarder in Bokwang statt. "Das geht sich nicht aus", erklärte Ledecka, die ihre beiden Sportarten stets in mehrtägigen Blocks abarbeitet. "Anders ist das nicht zu machen", weiß die Atomic-Fahrerin, die beim Boarden auf Bretter des Österreichers Sigi Grabner baut.

Ledecka ist Mitglied des SG-Pro-Teams, das ihr mit dem US-Amerikaner Justin Reiter den Coach stellt. Christian Höflehner ist ein Fan Ledeckas. "Eine wilde Henne, aber völlig unkompliziert", befindet der Atomic-Rennchef von Marcel Hirscher.

Höflehner kann das auch begründen. "Ich habe sie einmal gefragt, ob sie in der Abfahrt keine Angst hat. Ihre Antwort hat gelautet, wovor soll ich mich fürchten? Auf zwei Ski und mit Stöcken in der Hand kann man nicht umfallen." Höflehner ist auch überzeugt, dass Snowboarden gut ist fürs Skifahren. "Auf dem Board kannst du schwerer rutschen. Und Carven ist gut für die Linienschulung. Vielleicht sollten manche Skifahrer auch öfter Snowboard fahren."

Ski-Trainer von Ledecka ist Tomas Bank. Der Ex-Rennfahrer und Bruder von Ondrej Bank hat derzeit einen etwas unangenehmen Job. Er muss die mutige Pragerin auf zwei Skiern schneller machen. Führt das zu einer Verletzung, ist ein ganzes Land böse auf ihn. Denn Ledeckas Mission heißt Sieg im PGS. Die Boarderin ist Tschechiens vielleicht beste Chance auf Gold in Pyeongchang.

Zwischen Board und Ski hin und her zu wechseln, macht Ledecka nichts aus. "Ich habe nie nur eine Sache gemacht, für mich ist das normal, und bei Olympia in beiden Sportarten zu starten, ist mein größter Traum", sagte sie zur APA.

Dass ein ganzes Land von ihr am 24. Februar Gold erhofft, ist Ledecka bewusst. Deshalb auf die gefährlichen Skirennen davor zu verzichten, hat sie aber nie ins Auge gefasst. "Ich sehe das nicht als Risiko. Ich bin es gewohnt, hin und her zu wechseln. Es wäre riskanter, damit jetzt aufzuhören. Ich mache es ja schon mein ganzes Leben."

Bei ihren Erwartungen für Olympia ging sie auf Medaillen nicht ein. "Es ist schon ein Erfolg, auf Ski und Snowboard dort am Start zu sein. Ich möchte halbwegs gute Ergebnisse abliefern. Ich bin ja das einzige Mädel, das beides macht."

Dass sie im Snowboard eine Seriensiegerin im Stile einer Mikaela Shiffrin ist, entringt Ledecka ein Lächeln. "Ich wünschte, das wäre so. Aber es sind alle sehr schnell." Die Favoritenrolle in Südkorea mache ihr nichts aus, betonte Ledecka. "Ich fokussiere mich immer auf mich selbst. Jedes Rennen ist gleich wichtig. Ich lass es nicht zu, dass man Druck auf mich ausübt."

Tomas Bank ist bewusst, dass sein Schützling zumindest vorerst eher noch Snowboarderin sein wird. "Sie will beides auf hohem Level machen, momentan geht aber noch alles in Richtung Snowboard. Man muss mit der Doppelbelastung aufpassen, denn am Saisonende ist sie immer richtig müde."

Die Abfahrt, eigentlich Ledeckas stärkste Alpinski-Disziplin, muss die Tschechin sausen lassen. Die PGS-Qualifikation ist wegen des Single-Formats im Finale besonders wichtig. Wer eine gute Zeit hat, kann in der Entscheidung den Kurs wählen.

Bank versucht dennoch, möglichst vom Boarden zu profitieren. "Für mich ist wichtig, dass Ester am Board erfolgreich ist. Denn dann ist das ganze Team happy. Aber ich hoffe schon, dass sie sich in Zukunft mehr aufs Skifahren konzentriert."

Momentan sei der Druck in der Heimat aber groß, berichtete Bank. "Die Offiziellen haben Angst, dass sie sich beim Skifahren verletzt und dann nicht im Snowboard um Gold kämpfen kann."

