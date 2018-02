"Austria House" in Pyeongchang offiziell eröffnet

Mit einem gemütlichen Abend ist am Donnerstag in Pyeongchang das "Austria House" der Olympischen Winterspiele 2018 offiziell eröffnet worden. Einer der hochrangigen Gäste dabei war der österreichische Botschafter in Korea, Michael Schwarzinger. Einige prominente Gäste wie Franz Klammer oder Benjamin Raich verpassten einen Teil, weil ihr Flugzeug aus Europa Verspätung hatte.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Das Österreichhaus lockt mit Köstlichkeiten