Bach lobte italienische Bewerbung um Winter-Olympia 2026

IOC-Präsident Thomas Bach stützt die gemeinsame italienische Bewerbung von Mailand und Cortina d'Ampezzo für die Olympischen Winterspiele 2026, obwohl die Regierung in Rom bisher keine finanzielle Unterstützung zugesagt hat. "Diese Kandidatur ist sehr stark", sagte Bach am Donnerstag nach einer zweitägigen Konferenz in der italienischen Hauptstadt.

SN/APA (AFP)/NATACHA PISARENKO Bach freut sich über die Bewerbung