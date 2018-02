Bei diesen Spielen werden Gefühle nicht verdrängt

Wahrscheinlich liegt es an der allgemein verbesserten psychologischen Betreuung von Athletinnen und Athleten: Tränen nicht zurückhalten, sondern ihnen freien Lauf lassen, das befreit. In Pyeongchang kullert es über die Wangen. Skistar Lindsey Vonn, Eislauf-Paarhälfte Bruno Massot, Slalomläuferin Bernadette Schild und viele andere bremsen ihre Gefühle nicht. Freude oder Enttäuschung nach einem Wettkampf sind nicht die einzigen Gründe. Weltstar Vonn erklärte, dass die Gedanken an einen kürzlich verstorbenen Verwandten sie überwältigt hätten.

Weinen, auch wenn Kameras

erbarmungslos alles einfangen. Das Innere nach außen kehren. Die Umgebung teilhaben lassen an zutiefst persönlichen Empfindungen. Leben die Olympiasportlerinnen und Sportler des Jahres 2018 ein neues Verhalten vor? Einblicke in sein Ich gewährte auch Matthias Guggenberger, tief enttäuscht nach Rang 18 im Skeleton. Als

Aktiver einer mit dem diskriminierenden Begriff Randsportart versehenen Sparte bekommt er selten Gelegenheit, öffentlich zu sprechen. Guggenberger nutzte die Chance: Schaut her zu uns. Wir sind auch da. Bei uns läuft vom Verband aus einiges schief.

(SN)