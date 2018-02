Bei Feier im Ö-Haus ließ es Gleirscher so richtig "krachen"

David Gleirscher hat es nach seinem sensationellen Goldgewinn in Pyeongchang noch richtig "krachen" lassen. Allerdings musste die Fans in Austria House bis kurz vor halb zwei Uhr in der Früh auf ihren neuen Helden warten, dafür war die Stimmung dann ums besser. "Ich checke es noch immer nicht ganz", sagte der 23-jährige Rodel-Olympiasieger.

SN/APA (ÖOC)/ERICH SPIESS Der Olympiasieger wurde zur Feier getragen