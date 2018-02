Benjamin Karl geht nach Verletzungen auf Gold los

Benjamin Karl hat Erfahrungen mit Erfolgen und Verletzungen. Vergangenen Dezember fühlte sich der Snowboardprofi deshalb in die Zeit vor neun Jahren zurückversetzt, als ihm im Positiven und Negativen Ähnliches widerfuhr. "Ein lustiger Zufall. Und die Erfahrungswerte damals waren, dass ich nach sechs Wochen Weltmeister geworden bin", erinnerte der Niederösterreicher vor seinem Olympiarennen.

Rückblende: Am 7. Dezember 2008 kommt Karl bei einem Waldlauf in Lienz zu Sturz und zieht sich einen Riss im Kahnbein und im Sprungbein zu. Er wird für die WM in Südkorea fit und rast am 21. Jänner 2009 in Gangwon zur Goldmedaille im Parallel-Slalom. Am 9. Dezember 2017 erleidet Karl beim Training in Carezza bei einem Sturz einen Bruch des Sprungbeins (Talus) sowie zwei Bänderrisse im rechten Sprunggelenk. Am 21. Jänner 2018 gelingt dem 32-Jährigen beim Weltcup in Rogla im Parallel-Riesentorlauf der Comeback-Sieg.

"2008 bin ich nicht operiert worden, damals war ich ein bisserl jünger. Es war eine andere Ausgangssituation, aber ich wusste, es ist so in dem Dreh möglich, dass ich wieder fit werde. Und auf das habe ich mich nach der Operation konzentriert", erzählte Karl, weshalb er immer an den Olympiastart in Bokwang geglaubt hatte.

"Es ist, wie es ist. Ich bin kein kleiner Bua mehr, ich bin keiner, der eine Woche heult, weil er jetzt verletzt ist. Dann habe ich mich erinnert, wie das vor neun Jahren war und dachte mir, Olympia ist eigentlich nicht in Gefahr, also das Rennen, aber natürlich gibt es die Qualifikation."

Schon in der ersten Woche habe er die Krücken weggelegt und sei seine ersten Schritte gegangen. Gegen den medizinischen Rat. "Aber ich bin Sportler und für mich selbst verantwortlich. Ich bin bei jeder Verletzung bisher nach meinem Gefühl, nach den Schmerzen gegangen", sagte er im APA-Interview.

Er wollte sich aus eigener Kraft auf sportlichem Weg qualifizieren und im Weltcup in Rogla in die Top vier fahren - geworden sind es ein dritter Platz und ein Sieg. "Man kann sich vorstellen, wenn ich den Bonus von den Trainern bekomme, aber ein anderer gut gefahren wäre, der hätte mich sein Leben lang gehasst. Das wäre dann im Team ein bisserl unrund gewesen. So ist es für die Trainer leichter, für mich leichter, fürs Team leichter."

Das Ziele für den Bewerb im Phoenix Snowpark könnte Karl nun nicht deutlicher formulieren. "Ich möchte Olympiasieger werden." Silber vom Parallel-Riesentorlauf 2010 in Cypress Mountain/Vancouver sowie Bronze vom Parallel-Slalom 2014 in Rosa Chutor/Sotschi hat er bereits zu Hause, nur Gold zählt noch zum kompletten Medaillensatz. Das Feld sei eng zusammengerückt, es deshalb auch eine Tagessache. "Aber ich glaube, ich zähle sicher zu den Favoriten."

Olympia löst auch bei der dritten Teilnahme bei Karl noch spezielle Gefühle aus. "Es ist einfach was Besonderes. Mir kommt vor, sobald du für Olympia qualifiziert bist, wird auf einmal jede Sportart als gleichwertig angesehen. Das ist das, was ich immer spüre. Auf einmal gibt es keine Unterschiede mehr. Ein Olympiaathlet ist ein Olympiaathlet."

Er finde es großartig, dass die "kleinen Snowboarder" fühlen dürfen, so wertgeschätzt zu werden. "Alle gleich. Es kribbelt schon, man merkt den Aufwand dahinter, der betrieben wird, der lässt einen schon die Gänsehaut über den Buckel rinnen." Er genieße aber auch die Gelassenheit, die er mit der Lebenserfahrung gewonnen habe.

(APA)