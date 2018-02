Biathlon-Staffel holte siebentes ÖOC-Blech - Rang drei

Der vierte Platz des heimischen Biathlon-Quartetts am Freitag war bereits das siebente ÖOC-"Blech" im Rahmen der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang. Damit ist Österreich zumindest in dieser Wertung weiter auf Podest-Kurs. An der Spitze stehen zwei Tage vor Schluss Norwegen und die USA mit elf vierten Plätzen, die rot-weiß-rote Delegation liegt gleichauf mit Deutschland auf Rang drei.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Julian Eberhard steuerte zwei Mal "Blech" bei