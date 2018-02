Bilanz nach 2 Medaillen der Ski-Damen "irgendwie mittendrin"

32 Fahrerinnen auf der Abfahrts-Startliste, 22 noch im Slalom dabei, 18 in der Ergebnisliste. Die Olympiakarriere der einst so stolzen Alpin-Kombination hat Donnerstag in Südkorea traurig geendet. Österreichs Damen gingen leer aus, mit insgesamt zwei Medaillen bei den Spielen 2018 fiel die Olympia-Bilanz von Jürgen Kriechbaum gemischt aus: "Nicht gut, nicht schlecht, irgendwie mittendrin."

Lediglich zwei Olympia-Medaillen für die ÖSV-Damen hatte es zuletzt 2002 in Salt Lake City gegeben, obwohl damals noch Weltklasse-Athletinnen wie die zweifache Medaillengewinnerin Renate Götschl, Michaela Dorfmeister oder Alexandra Meissnitzer am Start gewesen waren. Davon ist man derzeit weit entfernt.

"Wir reden da von den Nachwehen der letzten Jahre mit vielen Verletzungen, Rücktritten und einem Generationswechsel", wies Damen-Rennsportleiter Kriechbaum auf die aktuelle Situation hin. Mit Cornelia Hütter und Anna Veith habe man gerade mal zwei Saisonsiegerinnen in Korea am Start gehabt.

Hütter kam ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss in Pyeongchang aber überhaupt nicht ins Fahren. Veith übertraf nach ebenfalls langer Verletzungspause mit Silber bzw. "Beinahe-Gold" im Super-G eigentlich die Erwartungen. Umso erfreulicher war deshalb das überraschende Slalom-Bronze für Katharina Gallhuber.

"Das mit Katharina hat richtig gut getan. Silber für Veith war brutal eng, man hätte in diesem Rennen um Hundertstel auch Sechste werden können. Das waren also schon Superleistungen", strich Kriechbaum das Positive hervor. "Es war ja keine von unseren Läuferinnen in einer richtigen Favoritenrolle. Wenn es blöd geht, machen wir bei diesen Spielen gar nichts. Insofern bin ich also schon zufrieden."

Nicht zufrieden war Kriechbaum mit der Abfahrt. Da hatten starke Trainingsleistungen Hoffnung gemacht. "Aber gerade die, die mit ihrem Setup mitunter bei den Schnellsten dabei waren, haben ihr Potenzial nicht abgerufen", bedauerte Kriechbaum Platz zehn für Ramona Siebenhofer und den Sturz von Vizeweltmeisterin Stephanie Venier.

Auch in der abschließenden Kombination ging erwartungsgemäß nicht viel, am Ende brachte man mit Siebenhofer und Ricarda Haaser gerade zwei Damen an den Start. "Die Kombi ist nur spannend, wenn man um Medaillen mitfahren kann", sagte Kriechbaum. Natürlich habe er auch an die zuhause gelassene WM-Dritte Michaela Kirchgasser gedacht. "Aber auch daran, wie es ihr hier auf den vielen Schlägen der Abfahrt ergangen wäre."

Kriechbaum bedauert das Ende der Kombination, die bei der WM 2019 in Aare wahrscheinlich zum letzten Mal ausgetragen und dann durch Parallelrennen ersetzt werden soll. "Das ist eigentlich eine Super-Disziplin gerade bei Großereignissen und eine gute Einstiegsdisziplin für junge Läufer. So wenige Starterinnen sind ein Zeichen, dass man sie kaputtreglementiert hat. Man verlässt den ursprünglichen Gedanken, dass man Techniker über die Kombi zur Abfahrt bringen will."

Die Lehren aus Olympia in Südkorea könnten sein, dass man das Fahren auf dem besonders aggressivem "Nordamerika"- oder "Skandinavien"-Schnee üben konnte. Das könne für das kommende Finale und die WM 2019 in Aare hilfreich sein.

In Schweden wie auch 2022 in Peking könnte man ähnlichen Schnee und Pisten vorfinden, weiß Kriechbaum. "Terrassenförmige Abfahrten, man fährt fast nur auf der Kante, muss die Mischung aus Attacke und Feingefühl finden. Das ist für Läuferinnen, die zu viel unter Strom stehen, gar nicht so einfach."

So gesehen seien die vielen Skandinavien-Erfolge in Korea von Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Ragnhild Mowinckel, Frida Hansdotter oder Andre Myhrer gar keine Überraschung. "Dazu kommt, dass der Skisport dort nicht so im Brennpunkt ist, da tun sich manche dann leichter, bei den Spielen ihr Leistungsvermögen abzurufen. Es hilft schon, wenn man auf solchen Verhältnissen aufwächst. Da hast du dieses Feingefühl eher im Blut."

Für seine Damen sei nun das Wichtigste, bei Weltcup-Rennen wieder öfter ganz vorne zu landen. "Erfolge machen letztlich stark. Ohne Erfolge davor bei Großereignissen zu überraschen, gelingt nur hin und wieder."

Hinsichtlich Kombi müsse man das wie in der Schweiz über den Slalom aufbauen. "Aber unser junges Slalomteam hat sich gerade erst so richtig formiert. Wir müssen vorerst mal weiterhin Löcher stopfen", betonte Kriechbaum.

(APA)