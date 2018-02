Bob-Pilot Benjamin Maier im Training einmal Zweiter

Mit den Plätzen 12 und 13 durch die ÖBSV-Piloten Benjamin Maier und Markus Treichl ist am Samstag das Abschlusstraining für den olympischen Zweier-Bob der Herren zu Ende gegangen. Insgesamt sechs Läufe absolvierte das Feld, ehe es am Sonntag (ab 12.05 Uhr MEZ) in die ersten beiden von insgesamt vier Läufen (Entscheidung am Montag) geht.

Im vierten Trainingslauf am Freitag hatte Benjamin Maier mit der zweiten Zeit hinter dem deutschen Piloten Nico Walther für das beste Trainingsergebnis eines Schlittens des ÖBSV (Österreichischer Bob- und Skeletonverband) gesorgt. Allerdings sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen.

Die bestätigte am Samstag auch ÖBSV-Geschäftsführer Gerhard Rainer gegenüber der APA. "Das ganze Feld blufft, speziell die Koreaner, aber auch die anderen Favoriten. Man weiß nie, was mit dem Material passiert oder was sie mit den Gewichten tun usw. Da gibt es sehr viel zum Bluffen, das ist obligatorisch", erklärte Rainer. Darum sei die Konkurrenz ganz schwer einzuschätzen und der Fokus müsse rein auf die eigenen Schlitten gelegt werden.

Die Erkenntnisse vor dem Wettbewerb? "Bei den Herren sind wir relativ stabil, wir haben wenig Ausreißer. Wir haben am Material und am Start Reserven. Im Abschlusstraining sind unsere zwei stärksten Anschieber und auch das beste Material geschont worden", gestand also auch Rainer eigene "Bluffs". Es gilt, möglichst konstante Fahrten herunterzubringen. "Kleinigkeiten werden immer passieren, weil die Bahn nicht gerade zu den einfachsten zählt. Sie ist nicht gefährlich, aber schwer zu fahren."

Für eine junge rot-weiß-rote Bob-Pilotin ist das Abenteuer Olympia hingegen zu Ende gegangen, bevor es begonnen hat: Ersatz-Anschieberin Viktoria Eigner zog sich noch vor der Abreise beim Leichtathletik-Training eine Quetschung des Meniskus zu. Trotz Verschiebung des Flugs hat sie aber einen letzten Test am 15. Februar nicht bestanden und musste ihren Südkorea-Trip streichen.

Apropos Damen: Die ÖBSV-Pilotinnen Christina Hengster (16./11.) und Katrin Beierl (zweimal 18.) haben am Samstag ihre ersten zwei von sechs Trainingsläufen absolviert. Ihr einziger Bewerb (Zweier) geht am Dienstag und Mittwoch in Szene.

(APA)