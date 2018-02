Adam Pengilly, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), muss die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verlassen. Wie das IOC am Donnerstag bekannt gab, war der Brite in einen Vorfall mit einem Sicherheitsbeamten involviert.

"Das IOC möchte sich für das Verhalten eines seiner Mitglieder entschuldigen. Es tut uns extrem leid wegen des von Adam Pengilly verursachten Vorfalls", hieß es in einer Stellungnahme des IOC. (Apa/Ag.)