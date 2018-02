Mit einem 7:5 im Spiel um Platz drei gegen Kanada haben sich die Schweizer Curler am Freitag Olympia-Bronze gesichert. Männer-Teams aus Kanada hatten bei den vergangenen drei Winterspielen triumphiert. Auch die kanadischen Frauen waren in Südkorea früh ausgeschieden und blieben erstmals seit 20 Jahren ohne Edelmetall. Das Finale zwischen Schweden und den USA findet am Samstag (7.35 Uhr MEZ) statt.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Die Schweizer Curler konnten sich durchsetzen