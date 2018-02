Curler aus Kanada und der Schweiz um Mixed-Gold

Kanada und die Schweiz bestreiten am Dienstag (12.05 MEZ) das Finale bei der olympischen Premiere des Mixed-Wettbewerbs im Curling. Die Schweizer Weltmeister Jenny Perret und Martin Rios gewannen am Montag bei den Winterspielen von Pyeongchang im zweiten Halbfinale am Montag 7:5 gegen das russische Ehepaar Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnizki.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Wenig überraschend steht das kanadische Team im Finale