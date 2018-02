Curling startet mit Olympia-Premiere für Mixed-Wettbewerb

Der Mixed-Wettbewerb im Curling feiert am Donnerstag bei den Winterspielen in Pyeongchang seine olympische Premiere. Damit beginnt einer von vier neuen Bewerben bei diesen Spielen schon einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Acht Zweier-Teams kämpfen um den Einzug ins Halbfinale am kommenden Montag, das Finale steigt am Dienstag.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Matt Hamilton geht für die USA ins Rennen