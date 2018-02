Dahlmeier holte im Biathlon-Sprint ihr erstes Olympia-Gold

Deutschlands Biathlon-Star Laura Dahlmeier hat sich bereits im ersten Olympia-Rennen in Pyeongchang die Krone aufgesetzt. Die 24-Jährige holte sich am Samstag im Sprint in Pyeongchang ihre erste Olympia-Goldmedaille. Die Fünffach-Weltmeisterin von Hochfilzen 2017 triumphierte in überlegener Manier und gilt nun auch für die Verfolgung am Montag (11.10 Uhr MEZ) als klare Favoritin.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Die Deutsche zeigte eine fehlerfreie Schie§leistung