Damen-Staffel holte drittes Short-Track-Gold für Südkorea

Die Damen-Staffel Südkoreas hat am Dienstag das dritte Short-Track-Gold für die Gastgeber der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang erkämpft. Choi Min-jeong, Kim A-lang, Kim Ye-jin und Shim Suk-hee setzten sich vor 12.000 Fans in der Gangneung Arena in 4:07,361 Minuten vor dem Team aus Italien durch. Die Finalisten aus China und Kanada wurden wegen Behinderungen disqualifiziert.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Gold für die Gastgeber