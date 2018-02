Das Land, das dem Tintenfisch ein Denkmal setzt

Rund 20 Kilometer nördlich des Olympiaparks in der Hafenstadt Gangneung, wo Eishockey, Curling, Eisschnelllauf oder Shorttrack ausgetragen werden, taucht man ein in eine ganz andere Welt, die überhaupt nichts mehr mit Olympia zu tun hat: Jumunjin heißt der Ort, der in ganz Korea für seinen exzellenten Fischmarkt bekannt ist.

Der hat mit einem Fischmarkt, wie man diesen aus den Mittelmeerländern kennt, wenig zu tun. Hier gibt es Meerestiere hauptsächlich auf zwei Arten: getrocknet oder in großen gefluteten Wasserbottichen immer noch lebend. Getrocknet wird hier praktisch alles, unabhängig von der Größe. Sehr spektakulär sehen dabei die Rochen aus: Da werden erst die Innereien entnommen, die Fischhaut auf Holz aufgespannt und dann getrocknet - das sieht aus wie ein Drache, der gleich in die Lüfte steigt.

Berühmt ist der Markt aber für ein paar besondere Spezialitäten: Tintenfische, Krabben und vor allem die in Japan so beliebten Kugelfische werden hier im Japanischen Meer gefangen. Dabei dürfte es sich um Schneekrabben handeln, die durchaus eineinhalb bis zwei Kilo an Gewicht auf die Waage bringen, was auch in Korea keine ganz günstige Angelegenheit ist - das Kilo schlägt mit 90.000 Won (80 Euro) zu Buche.

Wer bei Tintenfisch an Calamari fritti denkt, der ist hier ganz falsch. Da sitzen Tintenfische in durchaus beeindruckenden Größen im Becken und da füllt mitunter einer allein einen ganzen Bottich. Wenn er Glück hat, wird er vor dem Servieren getötet, hat er Pech, kommt er in immer noch zuckende Teile zerschnitten in die scharf gewürzte Suppe - hier in Korea eine ganz besondere Spezialität, die aber nicht jedermanns Geschmack und Nerv trifft.

Zugegeben, das alles ist schon sehr archaisch. Aber immerhin ehrt man dieses nach Ansicht der Meeresbiologen außergewöhnlich intelligente Tier mit einem eigenen Denkmal: Mitten im Markt steht das Denkmal des Tintenfischs.

Den mussten wir, natürlich in anderer Zubereitungsart, ebenso wie die Krabbe in einem der kleinen Restaurants am Hafen verkosten - nicht wissend, dass wir in Socken kniend um den nur rund 30 Zentimeter hohen Tisch und mit Stäbchen hantierend selbst zur Attraktion des Tages wurden …







(SN)