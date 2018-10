Degen-Fechter Biro bei Jugendspielen Fünfter

Degen-Fechter Alexander Biro hat am Montag bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires Rang fünf belegt. Nachdem der 16-jährige Kärntner in der Vorrunde drei von vier Gefechten und dabei u.a. jenes gegen U17-Weltmeister Davide di Veroli 5:4 gewonnen hatte, unterlag er dem Italiener im Viertelfinale nach erneut starker Leistung knapp 13:15.

Trampolinspringer Benjamin Wizani schob sich mit Vorkampfrang vier unerwartet unter die Anwärter auf eine Medaille. Nach drittbester Pflicht- und fünftbester Kürleistung vor rund 2.000 Zuschauern geht es für den 17-jährigen Niederösterreicher am Sonntag um die Top drei. Österreichs Hockey-Teams wiederum verloren. Die Burschen, 3:2-Auftaktsieger gegen Kanada, unterlagen Indien 1:9, die Mädchen Argentinien 0:6. Quelle: APA