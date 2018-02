Delbosco erlitt Beckenbruch, Rippenbrüche, Lungenquetschung

Der kanadische Ski Crosser Christopher Delbosco hat sich am Mittwoch bei seinem fürchterlichen Sturz im olympischen Finale einen Beckenbruch, vier Rippenbrüche und eine Lungenquetschung zugezogen. Der 35-Jährige sei in einem stabilen Zustand und stehe im Krankenhaus weiter unter Beobachtung, teilte das kanadische Team am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE Christopher Delbosco nach Sturz schwer verletzt