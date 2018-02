Der Wind war der Große Spiel(e)verderber

Nach der bombastischen Eröffnungsfeier samt politischer Dimension hinterließ das erste Wochenende in Pyeongchang bisher leider eher einen schalen Eindruck.

Das erste Highlight, das Skispringen der Herren auf der Normalschanze, war ebenso von Wind und Wetter durchgebeutelt, wie die nicht einmal 1500 Zuseher, die die stundenlange Veranstaltung bei flotten minus 14 Grad und böigem Wind zitternd verfolgt haben.

Das mit Spannung erste Antreten des gesamt-koreanischen Damen-Eishockeyteam geriet zum Desaster - mit 0:8 waren die Koreanerinnen gegen die Schweiz noch gut bedient. Dafür hinterließen die 200 nordkoreanischen Staats-Cheerleaderinnen auf der Tribüne einen seltsamen Eindruck..

Mit Absagen begann auch der Sonntag - erst fiel die Herren-Abfahrt dem Wind zum Opfer, dann die Qualifikation von Anna Gasser im Slopestyle-Bewerb. Die Abfahrts-Absage wirbelt das ganze Programm durcheinander, nun wurde gleich groß umgeplant: Die Abfahrt findet jetzt am Donnerstag statt, der Super G am kommenden Freitag - ein extrem enger Terminplan, denn ab Samstag (bereits Entscheidung im Super G) sind die Damen in Jeongseon, wo alle Speedrennen stattfinden.

Was uns heute sonst noch erwartet? Hoffentlich die erste Medaile durch David Gleirscher im Rodeln.