Derzeit keine US-Pläne für Winter-Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden voraussichtlich nicht in den USA statt. "Wir haben derzeit keine Pläne für eine Bewerbung um die Spiele 2026, wir werden unsere Optionen für 2030 offenhalten", sagte Larry Probst, der Vorsitzende des Nationalen Olympischen Komitees der USA, vor der Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang am Freitag.

SN/APA/AFP/MLADEN ANTONOV Olympische Winterspiele sind derzeit kein Thema für die USA.