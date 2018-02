Deutschland hat nach sechs Tagen Sotschi-Bilanz übertroffen

Deutschland führt nach sechs Tagen den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang an und hat damit schon die Gold-Bilanz der Winterspiele 2014 in Sotschi übertroffen. Mit den Olympiasiegen acht und neun durch das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko/Bruno Massot und das Rodel-Team wurden bereits am Donnerstag die acht Goldenen von Sotschi übertroffen.

"Wir freuen uns über die Medaillenflut, die wir haben", sagte Fahnenträger Eric Frenzel am Donnerstag. "Es ist sicherlich für alle Athleten beflügelnd, wenn über die ganze Mannschaft verteilt so viele Medaillen erzielt werden", meinte der 29-jährige Nordische Kombinierer. Vor vier Jahren in Sotschi, wo statt der kalkulierten 30 nur 19 Medaillen gewonnen wurden, hatte er das krasse Gegenteil erlebt. "Da hagelte die Kritik relativ schnell. Jetzt ist es viel schöner", sagte Frenzel, der einen Tag nach seinem Olympia-Coup Schlagzeilen wie "GOLDschland" ("Bild") lesen konnte. "Die bisherigen sechs Tage waren für Leistungssportbegeisterte schon ein Geschenk", resümierte Deutschlands Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. "Das ist ein überragendes Ergebnis, das ist sehr begeisternd." Dennoch warnt er vor den zehn noch verbleibenden Olympia-Tagen davor, zu euphorisch zu werden. "Es wird noch Tage geben, an denen wir leer ausgehen", sagte der Leistungssportchef des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Die Athleten sagen, es war eine Befreiung, für mich ist es eine Basis." Träumereien von 30 Medaillen wie 2010 in Vancouver will er trotz immerhin schon 15 Medaillen nicht aufkommen lassen. (Apa/Dpa)