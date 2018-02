Deutschland nach Sensation gegen Kanada um Eishockey-Gold

Deutschlands Eishockey-Team der Herren steht völlig unerwartet erstmals im Olympia-Finale. Die Deutschen bezwangen Titelverteidiger Kanada am Freitag in Gangneung sensationell mit 4:3. Im Finale am Sonntag (5.10 Uhr MEZ) bekommt es der krasse Außenseiter mit Russland zu tun, das sich gegen Tschechien klar mit 3:0 durchsetzte.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Nicht einmal die Kanadier konnten die Deutschen stoppen