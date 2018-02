Dicht gedrängtes Favoritenfeld im Eiskunstlauf der Herren

Die Eiskunstlaufbewerbe von Pyeongchang sind im besonderen olympischen Blickpunkt. Das schon allein aufgrund der Teilnahme der Paarläufer Ryon Tae Ok/Kim Ju Sik, der einzigen nach sportlichen Kriterien qualifizierten nordkoreanischen Teilnehmer an den Spielen. Für Österreich sind Miriam Ziegler/Severin Kiefer dabei. Spezielle Spannung verspricht der Herren-Bewerb mit einigen Titelanwärtern.

Sozusagen Titelverteidiger ist Yuzuru Hanyu. Der Japaner setzte sich vor vier Jahren in Sotschi mit knapp fünf Punkten Vorsprung auf den Kanadier Patrick Chan durch. Er wäre bei einem erneuten Triumph der erste männliche Eiskunstläufer mit zwei Olympiasiegen en suite seit 66 Jahren, als der US-Amerikaner Richard Burton 1952 in Oslo seinen Erfolg von St. Moritz 1948 wiederholt hatte. Doch über das Leistungspotenzial Hanyus herrscht Ungewissheit.

Der 23-Jährige war im November im Training beim Versuch eines Vierfach-Lutz gestürzt, hatte sich eine Bänderverletzung zugezogen. Dazu kamen später Muskel- und Knocheninfektionen. Dem in Kanada trainierenden Athleten bescheinigte sein Coach Brian Orser zuletzt aber eine gute Form und die Bereitschaft zur Titelverteidigung. Hanyus Ankunft in Südkorea wird nicht vor Sonntag erwartet. Der Herren-Bewerb ist für Freitag und Samstag nächster Woche (16./17.2.) angesetzt.

Der Weltmeister von 2014 und 2017 verzichtet auf ein Antreten im Teambewerb und darf sich fraglos keine bis kaum Schwächen erlauben, um sich der starken Konkurrenz zu erwehren. In seinem Schatten greift sein Landsmann Shoma Uno an, im Vorjahr in Helsinki nur mit 2,28 Punkten Abstand auf den WM-Silberrang verwiesen. Der 20-Jährige genießt es, dass er sozusagen aus dem Windschatten angreifen kann. Seine Anhängerschaft ist deutlich geringer als jene von Hanyu.

"Das erlaubt es mir, wirklich zu relaxen", sagte Uno nach einer Trainingssession in der Eishalle von Gangneung. "Ich habe nicht annähernd den Druck, den er hat." Der Asiate gilt als exzellenter Springer, 2016 hatte er als überhaupt Erster einen vierfachen Flip aufs Eis gezaubert. Sprung-Ausnahmekönner sind aber auch andere wie Hanyu und der Chinese Jin Boyang, im vergangenen März WM-Dritter.

Alle drei begeisterten in der WM-Kür 2017 mit vier Vierfachen, Patrick Chan blieb mit seinen drei Vierfachen da nur Platz vier. Der Kanadier gibt in Pyeongchang seine Abschiedsvorstellung. Bei seinen Heim-Spielen in Vancouver 2010 war er als Fünfter unter den Erwartungen geblieben, in Sotschi 2014 wurde es Silber. "Nachher musste ich immer mit der Enttäuschung leben, nicht Gold gewonnen zu haben", erklärte der 27-Jährige. "In meine dritten Spiele gehe ich aber ohne Furcht davor."

US-Hoffnung ist Nathan Chen. Der 18-Jährige denkt sogar daran, in seiner Kür mit fünf Vierfachen aufzuwarten. "Ob es vier oder fünf Vierfache sein werden, wird vom Training abhängen", sagte Chen. Javier Fernandez wiederum ist Europas Ass im Herren-Bewerb. Der 26-Jährige kürte sich vor knapp drei Wochen zum sechsten Mal in Folge zum Europameister, er läuft um Spaniens überhaupt erst dritte Medaille bei Winterspielen. 2014 in Sotschi wurde der Weltmeister von 2015 und 2016 Vierter.

Der Start in die Eiskunstlauf-Bewerbe erfolgt schon am Freitag und Sonntag mit Kurzprogrammen im Teambewerb. Die Paarläufer tragen ihre Kür am Sonntag aus, die übrigen Küren in der Teamkonkurrenz sind am Montag. Es folgt am Mittwoch und Donnerstag die Paarlauf-Konkurrenz, das erste Ziel von Ziegler/Kiefer ist ein Platz in der Kür der Top 16. Nach den Herren sind am 19. und 20. Februar die Eistänzer im Einsatz, die Damen machen am 21. und 23. Februar den Abschluss.

Da scheint Japan nach dem Rücktritt von Mao Asada im vergangenen April ohne Medaillenkandidatin. Absolute Goldanwärterin ist die Russin Jewgenija Medwedewa. Die zweifache Weltmeisterin musste sich zuletzt hinter ihrer Landsfrau Alina Sagitowa mit EM-Silber zufriedengeben. Deren Landsfrau Xenia Stolbowa, 2014 Team-Olympiasiegerin und im Paarlauf Zweite, ist wie Eistänzer Iwan Bukin im Zuge des Doping-Skandals nicht nach Pyeongchang eingeladen worden.

Den kanadischen Eistänzer Tessa Virtue/Scott Moir könnte es übrigens gelingen, einen neuen Olympia-Medaillenrekord aufzustellen. Die Olympiasiegerer 2010 und aktuellen Weltmeister halten bei drei Podestplätzen im Zeichen der Fünf Ringe und sind Anwärter darauf, sowohl im Eistanz als auch im Teambewerb zuzuschlagen. Rekordhalter sind der Schwede Gillis Grafström und der Russe Jewgenij Plutschenko mit jeweils vier Olympia-Medaillen.

(Apa/Ag.)