"Eddie the Eagle" sieht Olympia-Werte in Gefahr

Der ehemalige Skispringer Michael "Eddie the Eagle" Edwards sieht wenige Tage vor Beginn der Winterspiele in Pyeongchang die olympischen Werte in Gefahr. "Olympische Spiele sind nicht mehr das Fest der Athleten, sondern der Sponsoren und Marketing-Unternehmen", sagte der 54-jährige Engländer im Interview der "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag). "Olympia ist vom Weg abgekommen."

