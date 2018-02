Ein Salzburger brachte Korea den Leberkäse

Europas Küche und jene von Korea haben wenig gemeinsam - einer, der beide kulinarischen Welten kennt, ist der Salzburger Christian Meilinger (54). Der gebürtige Pongauer lebte 18 Jahre in Seoul, war erst Küchenchef im Hotel Hilton und machte sich im Jahr 2006 mit einem österreichischen Restaurant im Stadtviertel Itaewon selbstständig. Da hatte "Chef Meili", so auch der Name seines Restaurants, eine gute Nase, denn Itaewon wurde eines der angesagtesten Viertel Seouls. "Als ich begonnen habe, gab es zwei französische Restaurants, ein deutsches und mich", sagt Meilinger. Heute reiht sich in der Ausgehmeile ein internationales Restaurant an das nächste.

Weil seine meist deutschsprachige Kundschaft nach typisch österreichischen Spezialitäten gefragt hat, begann er Bratwürste oder Frankfurter selbst zu produzieren - in einer eigenen Metzgerei. Nicht nur das: Zusammen mit einem ehemaligen Tofu-Produzenten (welch feine Ironie das Schicksal oft parat hat!) begann er in der Millionenstadt Daegu Leberkäse zu machen. "Der war vorher in Südkorea völlig unbekannt."

2015 verkaufte er Restaurant und Metzgerei, "weil es Zeit für einen Wechsel und ein ruhigeres Leben war", und kaufte sich in Kärnten auf dem Hochrindl einen Alpengasthof - übrigens gemeinsam mit seiner koreanischen Frau Lee. "Aber ich möchte die Zeit in Korea nicht missen, es ist ein echt sicheres Land ohne Kriminalität, freundlichen Menschen und einer Regierung, die alles tut, damit sich Menschen selbstständig machen können."

In der "Meili-Alm" in den fernen Nockbergen serviert er jetzt übrigens nicht Leberkäse und Schnitzel - sondern asiatische Spezialitäten. "Am Anfang waren viele skeptisch, aber jetzt kommen sogar die Bauern, die nie im Leben in ein Korea-Restaurant gehen würden, vorbei und wollen ein Thai-Curry extrascharf."

In diesen Wochen feiert der Salzburger zusammen mit seiner Frau Lee, die Kärnten mittlerweile auch gern mag, ein Kurz-Comeback in Korea - er ist einer der Küchenchefs im Österreich-Haus. Dort pflegt man zwar eine sehr gehobene Küche, doch Leberkäse darf einfach nicht fehlen. Die erste Tranche ist schon aufgebraucht. Darum fährt er heute wieder nach Daegu, wo er aus Fleisch aus der Steiermark ganz persönlich 200 Kilogramm Leberkäse für die Gäste des ÖOC zubereiten wird.



(SN)