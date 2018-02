Ein Slalom der Gefühle

Bernadette Schild hätte den Olympiaslalom gewinnen müssen, Katharina Gallhuber erlebte dagegen den schönsten Tag ihres Lebens.

Wo soll man anfangen und wo aufhören, bei diesem Olympiaslalom der Damen? Es war der Tag der Dramen und der Sensationen und am Ende staunten nicht nur die Läuferinnen. Wenigstens die Siegerin war papierformgemäß: Die Schwedin Frida Hansdotter gewann Olympiagold und bestätigte damit, was Bernadette Schild schon zuvor gesagt hatte: Der Hang erinnere sie an Flachau - und im dortigen Nachtslalom ist Hansdotter in den letzten Jahren immer auf dem Podest gestanden.

Mit der Schwedin fühlten viele mit, mit dem Rest litten viele mit. Da war Mikaela Shiffrin, die nach einer Magen-Darm-Erkrankung (Verdacht auf Norovirus) nie auf Touren kam und damit erst den Weg frei gemacht hat für das große Theater von Yongpyong. Die erste Nutznießerin war die Schweizerin Wendy Holdener, die Bestzeit in Lauf eins markiert hatte - zu dem Zeitpunkt schien für die Österreicherinnen alles gelaufen zu sein.

Doch dann kam ein Durchgang, über den man noch diskutieren wird: Erst knallte Katharina Gallhuber eine Bestzeit in den Schnee, die man von ihr so nicht erwarten durfte - am Ende war sie im zweiten Lauf sieben Zehntel schneller als die Zweitschnellste. Dann kam Bernadette Schild und machte dort weiter, wo Gallhuber aufgehört hatte: mit einer Klasseleistung. Bis sie im Übergang zum Zielhang zu schnell wurde und nach einem Rutscher eine Torpassage von der falschen Seite anfuhr und damit fortan die Tore von der jeweils äußeren Seite absolvieren musste. Ein mehr als unglücklicher Fehler, der sie Gold gekostet hat: Bei der letzten Zwischenzeit lag sie zwei Zehntelsekunden vor Hansdotter. "Gold wäre heute möglich gewesen", meinte die Salzburgerin, die lange gebraucht hat, um darüber überhaupt sprechen zu können.

Auch das ebnete letztlich Katharina Gallhuber den Weg zu Bronze. Ein sechster und drei siebte Plätze waren in dem Winter ihre Topplatzierungen und sie nutzte die Gunst der Stunde. "Olympia war seit meiner Kindheit mein Traum. Für mich war es schon unglaublich, dass ich nominiert worden bin und das hier erleben darf", meinte sie mit tränenerstickter Stimme. Sie wollte im zweiten Durchgang "nur cool drauflosfahren, aber dass es gleich Bronze wird …"

Gallhuber gilt als harte Arbeiterin im Team, der nichts zugefallen ist. Woher sie das hat? "Das Lockere habe ich von der Mama, das Harte vom Papa." Die Mutter fuhr unter ihrem Mädchennamen Michaela Krenn einst auch Profirennen in den USA. Doch das echte Vorbild hieß Kathrin Zettel. Zettel stammt wie Thomas Sykora und eben Gallhuber aus der 2000 Einwohner zählenden Gemeinde Göstling in Niederösterreich, wo das Skigebiet just ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gehört. "Göstling steht heute kopf", meinte Gallhuber. "Ich kann aber nichts dafür", meinte der Präsident zur bislang wohl überraschendsten aller Medaillen bei Olympia. Übrigens: Gallhuber könnte dem einen oder anderen Damentrainer noch den Kopf gerettet haben …

Praktisch im Anschluss an Bronze wurde sie auch noch für den Teambewerb (24. Februar) nominiert. Was sie bis dahin macht? "Ski fahren. Ich mag diesen Sport und es gibt hier fantastische Trainingsmöglichkeiten." Gut möglich, dass man von Katharina Gallhuber noch mehr hören wird.