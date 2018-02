Eiskunstläuferin Sagitowa holte erstes russisches Gold 2018

Die 15-jährige Eiskunstläuferin Alina Sagitowa hat die erste Goldmedaille für die Olympischen Athleten aus Russland bei den Winterspielen in Pyeongchang gewonnen. Die Europameisterin bezwang am Freitag mit 239,57 Punkten ihre drei Jahre ältere Teamkollegin Jewgenia Medwedewa (238,26). Bronze ging an Kaetlyn Osmond (231,02) aus Kanada.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Sagitowa setzte sich vor ihrer favorisierten Landsfrau Medwedewa durch