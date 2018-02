Eiskunstlauf-Olympiasieger Hanyu fehlt bei Teamwettbewerb

Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu wird nicht beim olympischen Teamwettbewerb starten. Dies bestätigte Brian Orser, Trainer des japanischen Superstars, am Dienstag nach einer Trainingseinheit in Pyeongchang. Hanyu hatte sich im November beim Grand Prix in Japan eine Bänderverletzung am rechten Knöchel zugezogen und war seitdem nicht mehr gestartet.

"Die Genesung verläuft gut, aber sie brauchte länger, als wir gehofft haben", sagte Orser in der Gangneung Ice Arena. "Er ist seit einigen Wochen wieder auf dem Eis und macht alle Sprünge, bis auf den (vierfachen/Anm.) Lutz. Jetzt geht es vor allem um Kondition. Deswegen kommt er ein wenig später, am Sonntag. Wir brauchen jede Minute Training", erklärte Orser. Der olympische Team-Wettbewerb beginnt am Freitag. (Apa/Dpa)