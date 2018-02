Eiskunstlauf-Star Hanyu begeistert Japan

Eiskunstläufer Yuzuru Hanyu hat mit dem Olympiasieg bei den Winterspielen in Pyeongchang seine Heimat Japan begeistert und auch Regierungschef Shinzo Abe beeindruckt. Abe rief laut der Zeitung "Sankei Shimbun" persönlich bei Hanyu an und gratulierte ihm: "Alle Japaner waren aufgeregt und waren bewegt."

Gegen Ende des Auftritts am Samstag hätte er beinahe die Mandarine in seiner Hand zerdrückt, erzählte Abe, der die Kür des 23-Jährigen im Fernsehen verfolgt hatte. "Als Japaner bin ich von Herzen stolz auf Sie", sagte er an die Adresse des Olympiasiegers.

Hanyu hatte am Samstag seinen Triumph von Sotschi 2014 wiederholt und Landsmann Shoma Uno sowie den Spanier Javier Fernandez auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Seit einer Fußverletzung im November war er keine Wettkämpfe gelaufen. Abe würdigte auch die Silbermedaille für Shoma Uno: "Der junge Uno hat auch eine tolle Leistung gezeigt und Silber geholt. Ich habe wirklich in meinen Händen geschwitzt bei den Auftritten für Gold und Silber."

Die Tageszeitungen des Landes brachten nach Hanyus Triumph Sonderausgaben heraus. Das Blatt "Sports Nippon" jubelte: "Yattaaaa! Du hast es geschafft!" "Yuzu" - Spitzname von Yuzuru Hanyu - habe ganz Japan in Begeisterung versetzt: "Hanyu ist eine Legende geworden." Die "Tokyo Shimbun" meinte: "Der Herrscher ist wieder erschienen."

Riesengroß war die Begeisterung auch in der 2011 von einer schweren Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe betroffenen Stadt Sendai, der Heimat von Hanyu. Dort versammelten sich etwa 1.600 Menschen in einer Halle zum Public Viewing und wurde ein Plakat aufgehängt mit der Aufschrift: "Der Stern des Wiederaufbaus - Danke für den Mut".

(Apa/Dpa)