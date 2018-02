Biathlon-Superstar Martin Fourcade zählt nach seinem Sieg mit Frankreichs Mixed-Staffel am Dienstag in Pyeongchang zu den bisher zehn erfolgreichsten Teilnehmern an Olympischen Winterspielen. Mit fünf Gold- und zwei Silber-Medaillen belegt der 29-Jährige nun Rang neun. Fourcade ist hinter Rekordmann Ole Einar Björndalen der zweitbeste Biathlet und vierterfolgreichste Mann.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Fourcade belegt Rang neun