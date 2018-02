Erstes Short-Track-Gold für Ungarn und Niederlande

Bei drei Donnerstag-Entscheidungen im Short Track bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat es zum Abschluss eine Sensation gegeben. Ein Sturz von Top-Favorit Südkorea hat dem Team aus Ungarn sensationell den ersten Olympiasieg in dieser Sportart beschert. Die Magyaren setzten sich in der 5.000-m-Staffel der Herren in 6:31,99 Minuten vor China und Kanada durch. Südkorea wurde Vierter.

SN/APA (AFP)/ROBERTO SCHMIDT Schulting gewann erste Short-Track-Goldene für Niederlande