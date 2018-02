Fan-Haus von Russland am Freitag eingeweiht

Russische Athleten dürfen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang weder ihre Nationalfarben tragen, noch werden sie ihre Nationalhymne zu hören bekommen. Russland hat seinen Anhängern in der Küstenstadt Gangneung nun ein Fan-Haus zur Verfügung gestellt, um dort vor allem sportliche Erfolge zu feiern und die jüngsten Ereignisse rund um den Doping-Skandal zu vergessen.

Das Fan-Haus, das am Freitag eingeweiht worden ist, ziert Zeichnungen von traditionellen russischen Puppen mit Hockey-Schlägern und Snowboards an den Wänden. Russische Popsongs werden lautstark abgespielt, während Nationalflaggen geschwungen werden. Zudem wurden überall Bilder von aktuellen und ehemaligen russischen Athleten aufgehängt - auch von jenen, die nicht zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zugelassen wurden, wie dem sechsfachen Short-Track-Olympiasieger Viktor Ahn.

Am Freitagvormittag lehnte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) den Einspruch von 45 russischen Sportlern und zwei Betreuern ab. Russland muss somit bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang auf zahlreiche Stars verzichten. Nur 169 russische Aktive sind vom Internationalen Olympischen Komitee zugelassen, 168 davon treten an.

(Apa/Ag.)