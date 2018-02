Feierlicher Abschied von den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang

Am Sonntag um 13.40 Uhr (21.40 Ortszeit) wurde Olympia in Südkorea von IOC-Präsident Thomas Bach offiziell beendet. "Danke für eure Sportlichkeit, danke für euer Fair Play, wir haben gezeigt, dass Sport Brücken bauen kann", rief Bach den Athleten zu.

Das Großereignis hat dem ÖOC-Team 14 Medaillen (fünf Gold/drei Silber/sechs Bronze) und Rang zehn in der von Norwegen gewonnenen Medaillenwertung gebracht. Österreichs Fahnenträgerin bei der Schlussfeier war Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel.



Die XXIV. Olympischen Winterspiele werden von 4. bis 20. Februar 2022 in Peking stattfinden. Damit wird die chinesische Metropole die erste Stadt sein, die Sommer- und Winterspiele beherbergt haben wird. In Pyeongchang folgen nun noch vom 9. bis 18. März die XII. Paralympischen Winterspiele der Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen.

(SN)