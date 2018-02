Feller nach Sturz im RTL mit Nacken- und Schulterschmerzen

Der unsanfte Abgang im ersten Durchgang des Olympia-Riesentorlaufs im Yongpyong Alpine Center am Sonntag hat beim Tiroler Manuel Feller Spuren hinterlassen. "Am Anfang dachte ich, dass alles gut gegangen ist. Aber jetzt wird's an Nacken und Schulter schon jede Minute ein bisschen schmerzhafter", gab der 25-Jährige über die Folgen seines Sturzes Auskunft.

SN/APA (AFP)/MARTIN BERNETTI Unsanftes Ende für Feller im Olympia-Riesentorlauf