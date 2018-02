Flock auch im Samstag-Training stark: 1. und 2.

Österreichs Skeleton-Hoffnung Janine Flock hat sich auch am Samstag im zweiten olympischen Training der Damen im Alpensia Sliding Centre ausgezeichnet geschlagen. Die Tirolerin schaffte mit 52,67 Sekunden einmal Bestzeit, im zweiten Lauf wurde sie Zweite hinter der Kanadierin Elisabeth Vahtje.

Die 28-jährige Doppel-Europameisterin hatte schon im ersten Training am Mittwoch mit zwei zweiten Plätzen gezeigt, dass sie ihr die Bahn sehr gut liegt. Der Skeleton-Bewerb der Damen geht allerdings erst am kommenden Wochenende in Szene.

(APA)