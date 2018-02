Flock und Co. feilen neben Material auch an Ernährung

Über das Gewicht einer Frau spricht man nicht. Doch im Fall von Österreichs Vorzeige-Athletin Janine Flock darf man eine Ausnahme machen. Die 28-jährige Skeletonpilotin hat ebenso wie ihr olympischer Teamkollege und Freund Matthias Guggenberger eine interessante Ernährungsumstellung hinter sich, hat abgenommen und fühlt sich wesentlich besser.

Im Sport geht es schon lange nicht mehr nur um Meter, Hundertstelsekunden, Geschwindigkeit, Material oder Kraftkammer. Je mehr man in den technischen Bereichen alles ausgereizt hat, desto mehr wird im ganz persönlichen Bereich gefeilt. Sei es mentales Training, Visualisierung oder ein ganz genau durchgeplantes Jahr samt richtigen Regenerationsphasen.

Einen immer größeren Faktor bildet die richtige Ernährung. Die verschiedenen, zu kurzfristig gedachten Diäten des "Normalbürgers" zählen für den Sportler nicht, sondern nur eine langfristige Ernährungsumstellung. Flock und Guggenberger haben unter Anleitung des Kochs Thorsten Probost, der beim deutschen Fußball-Bundesligisten Red Bull Leipzig für völlig neue Ernährungsregeln gesorgt und ein Konzept für "intelligente Ernährung" entwickelt hat, u.a. komplett auf Industriezucker verzichtet.

"In der ersten Zeit sind Kopfschmerzen und schlechte Launen am Tagesprogramm gestanden", erinnert sich Flock im Gespräch mit der Austria Presse Agentur lachend. "Aber es hat mir wirklich sehr gut getan und im Athletiktraining extrem geholfen, und das auch mit weniger Körpergewicht. Mir geht es viel besser, und ich habe mir dadurch auch für mich selbst etwas Gutes getan", ist die Tirolerin überzeugt.

Das Weglassen des Industriezuckers allein ist jedoch nicht des Pudels Kern. "Es geht auch um einen basischen Ernährungsstil. Krankheiten bilden sich eigentlich in einem sauren Milieu. Im Endeffekt ist ein saurer Muskel auch nicht gesund, wir schauen ja auch, dass die Muskulatur nicht übersäuert", erklärt die Sportlerin und fügt hinzu: "Warum sollte ich dann Dinge essen, von denen ich weiß, die tun mir nicht gut oder die tun dem Körpersystem nicht gut?"

Allerdings bedarf es schon gewisser Ausdauer, denn erst nach einigen Monaten hat man sich umgestellt. "Am Anfang war es sehr viel Arbeit, weil man sich extrem damit auseinandersetzen muss." Eine der Regeln lautet zum Beispiel auch: keine Bananen oder Äpfel, beide mit hohem Fruchtzuckergehalt, nach 14.00 Uhr. Wortwörtlich hat das Skeleton-Pärchen diese Vorgaben aber nicht genommen. "Uns war wichtig, dass der Basenhaushalt passt und wir die Lebensmittel so einsetzen können, dass wir wissen, die bringen uns Energie."

Die passionierte Köchin Flock bereitet vieles selbst zu, friert gewisse Produkte auch auf Vorrat ein. "Wichtig ist, dass man am Vormittag mehr Kohlenhydrate isst. Eine Banane zum Beispiel nur bis 14.00 Uhr, weil sie nachmittags oder abends schwerer verdaulich ist und der Körper viel zu viel Energie für die Verdauung braucht", nennt Flock ein Beispiel. Im Speiseplan von Flock/Guggenberger stehen "sehr viele Beeren", Passionsfrüchte am Morgen im Müsli. "Wir haben in der ersten Zeit auch bewusst auf Brot verzichtet." Nun brauche sie für ein hartes Training, für das sie normalerweise vorher viel essen habe müssen, nicht mehr jene Mengen. "Mir wird nicht schwindlig und ich weiß, ich kann mit leerem Magen trainieren gehen."

Früher habe sie es mit mehr Masse im Eiskanal probiert und bis zu 68 kg gewogen. "Das war mein Höchstgewicht", verrät Flock und fügt hinzu, "aber ich bin eher ein sehniger Typ, darum probieren wir diesen Weg, damit ich schneller und agiler werde."

Mit im Gesamtpaket waren da u.a. auch Lauf-Analysen im Sommer bei einem Chiropraktiker in Kempten als Teil der Vorbereitung auf die Olympiasaison. "Der hat uns die Statik des Körpers gerade eingestellt. Das sind Dinge, auf die wir unser Augenmerk gelegt haben. Wir haben uns gesagt, auf Regeneration, Ernährung und auf unseren Körper schauen - da kann man noch ein bisserl mehr herausholen."

Für Flock ist das auch eine gute Investition in die Zukunft: "Es lebt sich ganz gut so. Das Immunsystem ist auch gut und ich fühle mich fit."

(APA)