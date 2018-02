Fourcade auf dem Weg zum französischen Sportgiganten

Martin Fourcade hat am Sonntag ein weiteres Kapitel französischer Sportgeschichte geschrieben. Der 29-Jährige eroberte im Massenstart-Bewerb in Pyeongchang seine vierte Goldmedaille bei Olympischen Spielen, damit ist er der beste Winter-Olympionike und ex aequo mit den Fechtern Lucien Gaudin und Christian d'Oriola der erfolgreichste Olympiasportler seines Landes.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN "Das ist ein großes Glücksgefühl"